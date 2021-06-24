"Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара"

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"Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара"Фото: фан-инстаграм Вильены

Хавбек "Краснодара" Тонни Вильена попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" рассматривают вариант с арендой игрока с правом выкупа. Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уже связывался с агентом 26-летнего голландца.

Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересована "Аталанта".

Вильена выступает за "Краснодар" с 2019 года. За это время он провел 64 игры, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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