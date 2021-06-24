"Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара"
Фото: фан-инстаграм Вильены
Хавбек "Краснодара" Тонни Вильена попал в сферу интересов "Интера".
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" рассматривают вариант с арендой игрока с правом выкупа. Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уже связывался с агентом 26-летнего голландца.
Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересована "Аталанта".
Вильена выступает за "Краснодар" с 2019 года. За это время он провел 64 игры, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Читайте также: "Барселона" может обменять Альбу на молодого таланта из "Интера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020
-
Президент УЕФА высказался об отмене правила выездного гола
-
Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"
-
Семин высказался об отмене правила выездного гола
-
Тренер сборной Хорватии высказался о предстоящем матче с Испанией
Лента новостей
-
Рабьо доиграет Евро-2020, несмотря на травму голеностопа
-
"Штутгарт" продлил аренду защитника "Арсенала"
-
"Ювентус" сохраняет интерес к Шомуродову
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
-
"Тоттенхэм" определил нового кандидата на пост главного тренера команды
-
"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина
-
"Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара"
-
Уткин сравнил выступление сборных России и Венгрии на Евро-2020
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с 19-летним футболистом
-
"Боруссия" нашла замену Санчо
-
Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020
-
2
Форсберг: "Хорошо, что нам досталась Украина"
-
Моуринью отреагировал на слова Тотти
-
Лемар травмировался на тренировке сборной Франции
-
1
Президент УЕФА высказался об отмене правила выездного гола
-
1
Пеле поздравил Роналду с новым рекордом
-
Лукаку попал на обложку популярного журнала
-
Капитан Финляндии: "С Россией мы должны были набрать как минимум очко"
-
Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020
-
"Арсенал" близок к подписании Уайта из "Брайтона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17