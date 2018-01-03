"Интер" хочет арендовать Ламелу



"Интер" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Ламеле, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста на полгода в зимнее трансферное окно. "Шпоры" могут согласиться на этот трансфер, так как хавбек не получает регулярную игровую практику.

В этом сезоне 25-летний Ламела провел за "Тоттенхэм" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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