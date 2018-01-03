"Интер" хочет арендовать Ламелу

Теги интер милантоттенхэмэрик ламела

"Интер" хочет арендовать Ламелу
"Интер" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Ламеле, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста на полгода в зимнее трансферное окно. "Шпоры" могут согласиться на этот трансфер, так как хавбек не получает регулярную игровую практику.

В этом сезоне 25-летний Ламела провел за "Тоттенхэм" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Спаллетти: "Боюсь, что руководство "Интера" продаст некоторых игроков". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов