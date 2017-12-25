"Интер" хочет арендовать Мхитаряна, "МЮ" надеется продать игрока

Теги манчестер юнайтединтер милангенрих мхитарян

"Интер" хочет арендовать Мхитаряна, "МЮ" надеется продать игрока

"Интер" продолжает интересоваться армянским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Генрихом Мхитаряном, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. Манкунианцы, в свою очередь, предпочитают сразу продать игрока за 40 миллионов евро.

Также 28-летним Мхитаряном интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: Мхитарян определился с потенциальными вариантами продолжения своей карьеры. | http://soccernews.ru

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