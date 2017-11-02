"Интер" хочет арендовать Вермалена

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти хочет видеть в своей команде защитника "Барселоны" Томаса Вермалена.

Как соообщает El Mundo Deportivo, наставник "нерадзурри" видит в 31-летнем бельгийце временное усиление обороны, поэтому речь идёт об аренде, а не о полноценном трансфере.

Стоит отметить, что Спаллетти знаком с Вермаленом по совместной работе в "Роме" в сезоне 2016/17.

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