"Интер" хочет арендовать Видаля в зимнее трансферное окно
"Интер" готов приобрести полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николо Скиры.
По данным источника, агент 32-летнего игрока встречался с руководством миланского клуба, чтобы обсудить трансфер Видаля.
"Интер" хочет арендовать хавбека, однако "Барселона" намерена только продать чилийца.
Возможно, в зимнее трансферное окно Вадаль уже перейдет в новую команду.
В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 4 забитыми мячами.
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Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9