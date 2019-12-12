"Интер" хочет арендовать Видаля в зимнее трансферное окно

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"Интер" хочет арендовать Видаля в зимнее трансферное окно

"Интер" готов приобрести полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николо Скиры.

По данным источника, агент 32-летнего игрока встречался с руководством миланского клуба, чтобы обсудить трансфер Видаля.

"Интер" хочет арендовать хавбека, однако "Барселона" намерена только продать чилийца.

Возможно, в зимнее трансферное окно Вадаль уже перейдет в новую команду.

В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 4 забитыми мячами.

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