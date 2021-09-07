"Интер" хочет бесплатно подписать хавбека "Баварии"
Фото инстаграм Корентена Толиссо
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, заполучить 27-летнего футболиста хочет миланский "Интер".
"Нерадзурри" намерены подписать француза следующим летом, когда он станет свободным агентом.
В этом сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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