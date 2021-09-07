"Интер" хочет бесплатно подписать хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Корентена Толиссо

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, заполучить 27-летнего футболиста хочет миланский "Интер".

"Нерадзурри" намерены подписать француза следующим летом, когда он станет свободным агентом.

В этом сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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