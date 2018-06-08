"Интер" хочет избавиться от Пушкаша

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"Интер" хочет избавиться от Пушкаша

Миланский "Интер" хочет избавиться от форварда Георге Пушкаша, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 22-летний румын не входит в планы тренерского штаба "нерадзурри", поэтому ему подыскивают новый клуб.

Главным претендентом на Пушкаша, который числится игроком "Интера" с 2013 года, считается испанский "Леганес".

Напомним, что нападающий трижды сдавался в аренду - "Бари", "Беневенто" и "Новаре".

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