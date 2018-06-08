"Интер" хочет купить аргентинского форварда

Теги интер миланаргентинос хуниорсниколас гонсалес

"Интер" хочет купить аргентинского форварда

"Интер" проявляет интерес к нападающему "Аргентинос Хуниорс" Николасу Гонсалесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Аргентинос Хуниорс" 22 матча и забил 7 голов.

Не пропустите: "Интер" нацелился на трансферную цель "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов