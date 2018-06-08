"Интер" хочет купить аргентинского форварда

"Интер" проявляет интерес к нападающему "Аргентинос Хуниорс" Николасу Гонсалесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Аргентинос Хуниорс" 22 матча и забил 7 голов.

Не пропустите: "Интер" нацелился на трансферную цель "Милана". | http://soccernews.ru