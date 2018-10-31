"Интер" хочет купить двух игроков

Миланский "Интер" хочет в ближайшее время купить двух игроков, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" намерены усилиться датским защитником "Сампдории" Йоакимом Андерсеном и аргентинским хавбеком "Удинезе" Родриго де Паулем.

Отметим, что трансферная стоимость первого оценивается в 8 миллионов евро, а второго - в 12 миллионов.

В этом сезоне 22-летний Андерсен сыграл за "Сампдорию" 11 матчей и сделал 1 ассист. В активе 24-летнего де Пауля также 11 игр, в которых он отличился 5 голами и 3 результативными передачами.

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