"Интер" хочет купить двух защитников "Манчестер Сити"

Миланский "Интер" нацелился на дуэт центральных защитников из "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, речь идёт о Николасе Отаменди и Эльякиме Мангаля. Детали возможных трансферов пока неизвестны.

Стоит отметить, что 26-летний Мангаля не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы. Прошлый сезон футболист провёл на правах аренды в "Валенсии".

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