"Интер" хочет купить Джеко

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"Интер" хочет купить Джеко

Миланский "Интер" хочет купить нападающего "Ромы" Эдина Джеко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в боснийце "нерадзурри" видят замену для Мауро Икарди, который, скорее всего, летом покинет клуб.

Отмечается, что "волки" могут рассмотреть вариант с продажей своего лидера, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

Помимо "Интера" на 33-летнего футболиста претендует лондонский "Вест Хэм".

В текущем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 30 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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