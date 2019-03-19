"Интер" хочет купить Джеко

Миланский "Интер" хочет купить нападающего "Ромы" Эдина Джеко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в боснийце "нерадзурри" видят замену для Мауро Икарди, который, скорее всего, летом покинет клуб.

Отмечается, что "волки" могут рассмотреть вариант с продажей своего лидера, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

Помимо "Интера" на 33-летнего футболиста претендует лондонский "Вест Хэм".

В текущем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 30 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.

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