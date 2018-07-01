Миланский "Интер" хочет купить ещё одного бельгийского хавбека, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, вслед за трансфером Раджи Наингголана "нерадзурри" начали работать над переходом полузащитника "Тоттенхэма" Мусы Дембеле.

"Шпоры", в свою очередь, готовы расстаться с 30-летним футболистом за 23 миллиона евро.

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