"Интер" хочет купить ещё одного бельгийского хавбека

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"Интер" хочет купить ещё одного бельгийского хавбека

Миланский "Интер" хочет купить ещё одного бельгийского хавбека, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, вслед за трансфером Раджи Наингголана "нерадзурри" начали работать над переходом полузащитника "Тоттенхэма" Мусы Дембеле.

"Шпоры", в свою очередь, готовы расстаться с 30-летним футболистом за 23 миллиона евро.

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