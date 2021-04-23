"Интер" хочет купить голкипера "Вероны"

Фото: Твиттер @HellasVeronaFC

Вратарь "Вероны" и сборной Италии Марко Сильвестри летом может перейти к клуб рангом выше, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован "Интер". Руководство клуба может инициировать покупку 30-летнего голкипера уже в ближайшее трансферное окно. Однако кроме "неррадзури" за игроком следят также "Рома" и "Лацио".

В сезоне 2020/2021 Сильвестри выходил на поле в 32 матчах чемпионата Италии, в которых пропустил 40 голов. На его счету 7 "сухих" поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10,00 млн €.

Текущее соглашение итальянца с "Вероной" рассчитано до 30 июня 2022 года.