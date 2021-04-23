"Интер" хочет купить голкипера "Вероны"

Теги интер миланхеллас веронатрансферы

"Интер" хочет купить голкипера "Вероны"Фото: Твиттер @HellasVeronaFC 
Вратарь "Вероны" и сборной Италии Марко Сильвестри летом может перейти к клуб рангом выше, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован "Интер". Руководство клуба может инициировать покупку 30-летнего голкипера уже в ближайшее трансферное окно. Однако кроме "неррадзури" за игроком следят также "Рома" и "Лацио".

В сезоне 2020/2021 Сильвестри выходил на поле в 32 матчах чемпионата Италии, в которых  пропустил 40 голов. На его счету 7 "сухих" поединков.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10,00 млн €.

Текущее соглашение итальянца с "Вероной" рассчитано до 30 июня 2022 года.

Читать также: Доннарумма согласился перейти в "Ювентус" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов