"Интер" хочет купить голкипера "Вероны"
Фото: Твиттер @HellasVeronaFC
Вратарь "Вероны" и сборной Италии Марко Сильвестри летом может перейти к клуб рангом выше, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах футболиста заинтересован "Интер". Руководство клуба может инициировать покупку 30-летнего голкипера уже в ближайшее трансферное окно. Однако кроме "неррадзури" за игроком следят также "Рома" и "Лацио".
В сезоне 2020/2021 Сильвестри выходил на поле в 32 матчах чемпионата Италии, в которых пропустил 40 голов. На его счету 7 "сухих" поединков.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10,00 млн €.
Текущее соглашение итальянца с "Вероной" рассчитано до 30 июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17