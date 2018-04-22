"Интер" хочет купить хавбека "Спортинга"

Теги интер миланспортинг лиссабонвильям карвалью

"Интер" хочет купить хавбека "Спортинга"

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает Il Corriere.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Португальцы оценивают своего игрока в 45 миллионов евро. Также им интересуется "Вест Хэм".

В этом сезоне 26-летний Карвалью провел за "Спортинг" провел 31 матч и забил один гол.

Стоит отметить, что информация об интересе к Карвалью стабильно появляется еще несколько лет, но до сих пор хавбек играет за "Спортинг".

Не пропустите: На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Болонья 34 39
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов