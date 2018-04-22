"Интер" хочет купить хавбека "Спортинга"

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает Il Corriere.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Португальцы оценивают своего игрока в 45 миллионов евро. Также им интересуется "Вест Хэм".

В этом сезоне 26-летний Карвалью провел за "Спортинг" провел 31 матч и забил один гол.

Стоит отметить, что информация об интересе к Карвалью стабильно появляется еще несколько лет, но до сих пор хавбек играет за "Спортинг".

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