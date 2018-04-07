"Интер" хочет купить Марлоса

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"Интер" хочет купить Марлоса

Миланский "Интер" хочет купить полузащитника "Шахтёра" Марлоса, сообщает итальянская пресса.

На приобретении 29-летнего футболиста настаивает спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио. Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Марлос сыграл за "Шахтёр" 35 матчей, забил 17 голов и сделал 14 ассистов. Его контракт с "горняками" истекает летом 2019 года.

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