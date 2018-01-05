"Интер" хочет купить Мату

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"Интер" хочет купить Мату

"Интер" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. В этом случае хавбек достанется миланцам бесплатно. Впрочем англичане имеют возможность продлить соглашение с игроком еще на один сезон, но должны принять решение об этом не позднее мая.

В этом сезоне 29-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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