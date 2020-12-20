"Интер" хочет купить Мустафи

Теги интер миланшкодран мустафитрансферы

"Интер" хочет купить МустафиК игроку "Арсенала" Шкодрану Мустафи проявляет интерес миланский "Интер". Итальянцы будут пробовать подписать защитника уже в январе. Об этом сообщает Tuttosport.

Планируется, что немец сможет ужесточить конкуренцию в линии обороны "нарадзурри". Его кандидатуру одобрил главный тренер команды Антонио Конте.

Контракт Шкодрана Мустафи с "канонирами" истекает летом 2021 года. По имеющейся у СМИ информации, футболист не принял предложение о новом договоре.

В текущем сезоне АПЛ защитник выходил на поле только в двух матчах.

Читайте также: "Интер" поспорит за трансферную цель "Барселоны" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 декабря

Главные новости дня: 19 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов