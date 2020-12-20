"Интер" хочет купить Мустафи

К игроку "Арсенала" Шкодрану Мустафи проявляет интерес миланский "Интер". Итальянцы будут пробовать подписать защитника уже в январе. Об этом сообщает Tuttosport.

Планируется, что немец сможет ужесточить конкуренцию в линии обороны "нарадзурри". Его кандидатуру одобрил главный тренер команды Антонио Конте.

Контракт Шкодрана Мустафи с "канонирами" истекает летом 2021 года. По имеющейся у СМИ информации, футболист не принял предложение о новом договоре.