"Интер" хочет купить Мустафи
К игроку "Арсенала" Шкодрану Мустафи проявляет интерес миланский "Интер". Итальянцы будут пробовать подписать защитника уже в январе. Об этом сообщает Tuttosport.
Планируется, что немец сможет ужесточить конкуренцию в линии обороны "нарадзурри". Его кандидатуру одобрил главный тренер команды Антонио Конте.
Контракт Шкодрана Мустафи с "канонирами" истекает летом 2021 года. По имеющейся у СМИ информации, футболист не принял предложение о новом договоре.
В текущем сезоне АПЛ защитник выходил на поле только в двух матчах.
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|Команда
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|26
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|Интер Милан
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|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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