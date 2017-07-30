"Интер" хочет купить Наби Кейта

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"Интер" хочет купить Наби Кейта

"Интер" проявляет интерес к гвинейскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Наби Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что ранее немцы отказались продавать 22-летнего Кейта "Ливерпулю" за 83 миллиона евро.

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