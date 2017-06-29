"Интер" хочет купить Наингголана



"Интер" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Ромы" Радже Наингголану, сообщает Telelombardia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Самому игроку "нерадзурри" предлагают зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год. Впрочем, "Рома" оценивает хавбека в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 29-летним Наингголаном также интересуется "Манчестер Юнайтед".

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