"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"
Миланский "Интер" проявляет предметный интерес к хавбеку "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.
По информации The Guardian, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.
Сообщается, что "Тоттенхэм" оценивает французского полузащитника в 50 миллионов евро.
"Интер", в свою очередь, такую сумму за Ндомбеле платить не готов. Возможно, "нерадзурри" включат в сделку одного из своих игроков - защитника Милана Шкриньяра или вингера Ивана Перишича.
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18