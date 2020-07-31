"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэминтер милантанги ндомбелемилан шкриньяриван перишичтрансферы

"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"

Миланский "Интер" проявляет предметный интерес к хавбеку "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

По информации The Guardian, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

Сообщается, что "Тоттенхэм" оценивает французского полузащитника в 50 миллионов евро.

"Интер", в свою очередь, такую сумму за Ндомбеле платить не готов. Возможно, "нерадзурри" включат в сделку одного из своих игроков -  защитника Милана Шкриньяра или вингера Ивана Перишича.

Не пропустите: "Интер" готовит щедрый контракт для Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов