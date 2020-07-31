"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"

Миланский "Интер" проявляет предметный интерес к хавбеку "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

По информации The Guardian, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

Сообщается, что "Тоттенхэм" оценивает французского полузащитника в 50 миллионов евро.

"Интер", в свою очередь, такую сумму за Ндомбеле платить не готов. Возможно, "нерадзурри" включат в сделку одного из своих игроков - защитника Милана Шкриньяра или вингера Ивана Перишича.

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