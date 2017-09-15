"Интер" хочет купить Рабьо

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"Интер" хочет купить Рабьо

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо, сообщает Football Italia 

По сведениям издания, на покупке игрока настаивает главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти. Впрочем, этот трансфер маловероятен раньше следующего лета.

В этом сезоне 22-летний Рабьо провел за ПСЖ 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" переключил свое внимание с Дракслера и Ди Марии на другого игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru

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