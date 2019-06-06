"Интер" хочет купить трансферную цель "Реала"

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"Интер" хочет купить трансферную цель "Реала"

Миланский "Интер" поспорит с мадридским "Реалом" за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" находятся в поиске нового плеймейкера и считают датчанина отличной кандидатурой.

Проблемой может стать стоимость 27-летнего хавбека. "Шпоры" требуют за него более 113 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Не пропустите: Эриксен высказался об интересе "Реала". | http://soccernews.ru
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