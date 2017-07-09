"Интер" хочет купить защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в "Интере", сообщает La Repubblica.

По информации ресурса, "нерадзурри" в ближайшее время сделает предложение по игроку. Также "Интер" гарантирует французу место в основе.

Однако ПСЖ не намерен отпускать 21-летнего защитника.

В минувшем сезоне Кимпембе провел 28 поединков.

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