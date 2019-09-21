"Интер" хочет купить Жиру этой зимой

Форвард "Челси" Оливье Жиру в зимнее трансферное окно может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, в 32-летнем игроке заинтересован "Интер".

Отметим, что этим летом миланский клуб уже купил Ромелу Лукаку и Алексис Санчес, однако главный тренер команды Антонио Конте планирует этим летом приобрести нападающего.

Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" в 2018 году. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2020 года.

В воскресенье, 22 сентября, "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 6-го тура чемпионата Англии.

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