"Интер" хочет купить Жиру этой зимой
Форвард "Челси" Оливье Жиру в зимнее трансферное окно может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, в 32-летнем игроке заинтересован "Интер".
Отметим, что этим летом миланский клуб уже купил Ромелу Лукаку и Алексис Санчес, однако главный тренер команды Антонио Конте планирует этим летом приобрести нападающего.
Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" в 2018 году. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2020 года.
В воскресенье, 22 сентября, "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 6-го тура чемпионата Англии.
А еще: Клопп заявил, что "Челси" напоминаем ему его дортмундскую "Боруссию"| http://soccernews.ru
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|7
|Манчестер Юнайтед
|4
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|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Челси
|4
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|Бернли
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|Борнмут
|4
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|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|3
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|4
|3
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|4
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|4
|1