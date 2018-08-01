"Интер" хочет купить звезду "Реала"

Теги интер миланреал мадридлука модрич

"Интер" хочет купить звезду "Реала"
"Интер" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб уже начал переговоры о покупке футболиста. Сам игрок также не прочь перейти в "Интер", за который выступают его соотечественники Иван Перишич и Марцело Брозович, также в ближайшее время подпишет Симе Врсалько.

Ради покупки 32-летнего Модрича "Интер" приостановил трансфер хавбека "Баварии" Артуро Видаля.

Не пропустите: "Атлетико" объявил о двух важных трансферах. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов