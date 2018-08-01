"Интер" хочет купить звезду "Реала"



"Интер" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб уже начал переговоры о покупке футболиста. Сам игрок также не прочь перейти в "Интер", за который выступают его соотечественники Иван Перишич и Марцело Брозович, также в ближайшее время подпишет Симе Врсалько.

Ради покупки 32-летнего Модрича "Интер" приостановил трансфер хавбека "Баварии" Артуро Видаля.

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