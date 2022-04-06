"Интер" хочет объединить Дибалу и Лаутаро

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"Интер" хочет объединить Дибалу и Лаутаро

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Миланский "Интер" грядущим летом может подписать аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта хочет объеденить в команде Дибалу и еще одного аргентинского форварда - Лаутаро Мартинеса.

Отмечается, что Маротта постоянно общается с агентом Дибалы. Все стороны не против потенциальной сделки.

"Интер" сможет позволить себе подписать Дибалу и при этом не расставаться с Мартинесом. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет получать зарплату в размере 8 миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов.

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