"Интер" хочет объединить Дибалу и Лаутаро
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Миланский "Интер" грядущим летом может подписать аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает издание Tuttosport.
По информации источника, генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта хочет объеденить в команде Дибалу и еще одного аргентинского форварда - Лаутаро Мартинеса.
Отмечается, что Маротта постоянно общается с агентом Дибалы. Все стороны не против потенциальной сделки.
"Интер" сможет позволить себе подписать Дибалу и при этом не расставаться с Мартинесом. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет получать зарплату в размере 8 миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17