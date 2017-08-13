"Интер" хочет обменять Габриэла Барбозу на Желсона Мартинша
"Интер" хочет купить полузащитника "Спортинга" Желсона Мартинша, сообщает O Jogo.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также отдать бразильского нападающего Габриэла Барбозу. Впрочем, португальцы настаивают на трансфере игрока за 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне 22-летний Мартинш провел за "Спортинг" 43 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. На счету 20-летнего Барбозы 1 забитый мяч в 10 поединках.
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