"Интер" хочет обменять Икарди на Кавани
"Интер" и ПСЖ могут обменяться нападающими в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, парижский клуб интересуется форвардом итальянцев Мауро Икарди. В обратном направлении может отправиться нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани.
В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал пять результативных передач. Что касается 32-летнего Кавани, то на его счету 22 гола и восемь результативных передач в 28 поединках за ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
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|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
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|20
|Кьево
|33
|14