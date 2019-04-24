"Интер" хочет обменять Икарди на Кавани

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"Интер" хочет обменять Икарди на Кавани

"Интер" и ПСЖ могут обменяться нападающими в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб интересуется форвардом итальянцев Мауро Икарди. В обратном направлении может отправиться нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал пять результативных передач. Что касается 32-летнего Кавани, то на его счету 22 гола и восемь результативных передач в 28 поединках за ПСЖ.

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