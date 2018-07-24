"Интер" хочет ответить на трансфер Роналду в "Ювентус"

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"Интер" хочет ответить на трансфер Роналду в "Ювентус"

Исполнительный директор компании Pirelli, которая является спонсором "Интера", Марко Тронкетти Провера заявил, что клуб может замахнуться на покупку Лионеля Месси.

"Трансфер Роналду в "Ювентус" улучшит итальянский футбол. Когда позволит финансовый фэйр-плей, Suning нанесет ответный удар. Месси? Возможно, Месси. Как можно отказаться от него? Болельщики "Интера" были бы в восторге от такого трансфера" - приводит слова директора Tuttosport.

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Комментарии
Гараж Удоев

вот это была бы хиросима и нагасаки, комбо просто) все школьники бы начали смотреть сериал

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юве

денег и престижа не хватит им клоуны***

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Муртуз

Вам же хватило коррупционной помойке;)

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ВИКТОР

пиздеж полная

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