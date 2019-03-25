"Интер" хочет перехватить Паласиоса у "Реала"

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"Интер" хочет перехватить Паласиоса у "Реала"

"Интер" вступил в борьбу за хавбека "Ривер Плейт" Эсекьеля Паласиоса.

Как сообщает Marca, миланский клуб согласен заплатить за 20-летнего аргентинца требуемые 15 миллионов евро. Ранее главным претендентом на игрока был "Реал".

Паласиос является воспитанником "Ривер Плейт". В этом сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в 14 играх.

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