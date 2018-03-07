"Интер" хочет переманить хавбека "Шахтера"

"Интер" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб может подписать футболиста летом, когда у него закончится контракт с "горняками". В этом случае хавбек достанется "Шахтеру" бесплатно.

В этом сезоне 25-летний Бернард 27 матчей и забил 10 голов.

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