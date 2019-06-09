"Интер" хочет переманить Коларова у "Ромы"

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"Интер" хочет переманить Коларова у "Ромы"

"Интер" проявляет интерес к сербскому защитнику "Ромы" Александару Коларову, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб предложил футболисту двухлетний контракт. Проблемой для трансфера может стать тот факт, что "Интер" не собирается платить за игрока. Таким образом, Коларов сможет перейти в "Интер" только если "Рома" отпустит его бесплатно.

В минувшем сезоне 33-летний серб провел 43 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "волками" действует до лета 2020 года.

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