"Интер" хочет переманить основного игрока "Манчестер Сити"

"Интер" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Манчестер Сити" Илкаю Гюндогану, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем миланцы вступят в переговоры только в том случае, если попадут в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Для этого им нужно с любым счетом обыграть "Лацио" в матче 38-го тура чемпионата Италии, который состоится 20 мая.

В этом сезоне 27-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 49 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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