"Интер" хочет переманить основного игрока "Милана"

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"Интер" хочет переманить основного игрока "Милана"

"Интер" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители миланского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Впрочем, приобрести его будет непросто. В контракте хавбека есть сумма отступных в размере 38 миллионов евро, но она действительна только для зарубежных клубов.

В минувшем сезоне 24-летний Сусо провел за "Милан" 50 матчей, забил 8 голов и отдал 14 результативных передач.

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