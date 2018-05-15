"Интер" хочет переманить звезду "Барселону"

"Интер" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Барселоны" Луису Суаресу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, миланский клуб уже начал переговоры с каталонцами по трансферу форварда. В "Интере" считают, что им удастся купить игрока, если клуб пробьется в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Суареса, если купит летом Антуанна Гризманна.

В этом сезоне 31-летний Суарес провел за за "Барселону" 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 результативных передач.

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