"Интер" хочет переманить звезду "Барселону"

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"Интер" хочет переманить звезду "Барселону"

"Интер" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Барселоны" Луису Суаресу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, миланский клуб уже начал переговоры с каталонцами по трансферу форварда. В "Интере" считают, что им удастся купить игрока, если клуб пробьется в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Суареса, если купит летом Антуанна Гризманна.

В этом сезоне 31-летний Суарес провел за за "Барселону" 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: "Интер" договорился о переходе хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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