"Интер" хочет подписать игрока сборной Хорватии
Хавбек "Айнтрахта" Анте Ребич попал в сферу интересов "Интера".
Как сообщает Bild, "нерадзурри" уже ведут переговоры с 25-летний хорватом. Отмечается, что итальянский клуб готов платить игроку 4 миллиона евро за сезон. По сведениям источника, "Интер" видит в Ребиче замену 30-летнему Ивану Перишичу.
Контракт Ребича с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Ребича 10 забитых мячей и 6 ассистов в 38 матчах.
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