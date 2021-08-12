"Интер" хочет подписать Инсинье
Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен
Миланский "Интер" намерен приобрести капитана "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, директор "неррадзури" Беппе Маротта готов купить Инсинье за 15 миллионов евро, а также хочет включить в сделку чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
Отмечается, что руководство "Наполи" хочет получить за новоиспеченного чемпиона Европы 30 миллионов и не заинтересовано во включении в сделку Санчеса.
В прошедшем сезоне итальянец забил 19 голов и отдал 7 голевых передач в 35 матчах Серии А.
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|Команда
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|2
|Лацио
|26
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17