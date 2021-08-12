"Интер" хочет подписать Инсинье

Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен приобрести капитана "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, директор "неррадзури" Беппе Маротта готов купить Инсинье за 15 миллионов евро, а также хочет включить в сделку чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

Отмечается, что руководство "Наполи" хочет получить за новоиспеченного чемпиона Европы 30 миллионов и не заинтересовано во включении в сделку Санчеса.

В прошедшем сезоне итальянец забил 19 голов и отдал 7 голевых передач в 35 матчах Серии А.

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