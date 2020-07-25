"Интер" хочет подписать Месси в 2021 году

Следующим летом капитан "Барселоны" Лионель Месси может оказаться в Италии, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в 2021 году миланский "Интер" предпримет попытку заполучить звёздного форварда.

"Нерадзурри" готовы сохранить аргентинцу зарплату на уровне 50 миллионов евро в год, поскольку уверены, что маркетинговый эффект от его перехода покроет траты.

"Интер" хочет воспользоваться недовольством футболиста ситуацией в "Барселоне", а также переездом его отца Хорхе Месси в Милан.

По окончании следующего сезона нападающий может стать свободным агентом. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2021 года.

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