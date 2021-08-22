"Интер" хочет подписать нападающего "Лацио"

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"Интер" хочет подписать нападающего "Лацио"Фото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Лацио" Хоакин Корреа может покинуть римлян.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский "Интер" предложил футболисту соглашение до 2025 года.

Если Корреа примет предложение, то его оклад составит около 3,5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Корреа сыграл 28 матчей за "Лацио", в которых забил 8 мячей.

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