"Интер" хочет подписать нападающего "Реала"

Форвард "Реала" Лукас Васкес попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" собираются приобрести игрока этим летом. Стоимость сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном уходе Васкеса из "Реала" в ближайшее время.

27-летний Васкес выступает за первую команду "Реала" с 2016 года. В минувшем сезоне испанец забил пять голов в 47 играх.

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