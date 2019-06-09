"Интер" хочет подписать нападающего "Реала"
Форвард "Реала" Лукас Васкес попал в сферу интересов "Интера".
По сведениям Football Italia, "нерадзурри" собираются приобрести игрока этим летом. Стоимость сделки оценивается в 30 миллионов евро.
Напомним, что ранее ходили слухи о возможном уходе Васкеса из "Реала" в ближайшее время.
27-летний Васкес выступает за первую команду "Реала" с 2016 года. В минувшем сезоне испанец забил пять голов в 47 играх.
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|М
|О
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|Ювентус
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|2
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|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17