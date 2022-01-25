"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"

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"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"

Фото: инстаграм Гозенса\Автор неизвестен

Латераль сборной Германии и "Аталанты" Робин Гозенс может продолжить свою карьеру в составе миланского "Интера", сообщает издание Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы недавно начали контактировать по поводу возможного трансфера, после чего переговоры начали развиваться стремительными темпами.

"Интер" не смущает даже тот факт, что футболист из-за серьезной травмы не появлялся на поле начиная с сентября.

Всего в нынешнем сезоне немецкий защитник сыграл в шесть матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых забил один гол.

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