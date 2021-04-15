"Интер" хочет подписать Тальяфико. Игрок отреагировал

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"Интер" хочет подписать Тальяфико. Игрок отреагировалФото: Твиттер @nico_taglia 
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Интера".

"Когда твое имя связывают с такой командой — это невероятно. "Интер" топ-клуб с большой историей. Хавьер Дзанетти, который почти всю карьеру провел в этой команде, мой кумир детства. Мне нравится, что клуб проявляет интерес ко мне, но я реалист и предпочитаю фокусироваться на том, что происходит сейчас. Я счастлив в "Аяксе", посмотрим, как сложится будущее. Очевидно, у меня итальянская фамилия, есть корни в Дженоа и Калабрии. Я бы хотел однажды поиграть в Серии А", — приводит слова Тальяфико Football Italia.

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и 3 результативных передачи.
Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего аргентинца в 25 миллионов евро.

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