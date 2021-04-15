"Интер" хочет подписать Тальяфико. Игрок отреагировал
Фото: Твиттер @nico_taglia
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Интера".
"Когда твое имя связывают с такой командой — это невероятно. "Интер" топ-клуб с большой историей. Хавьер Дзанетти, который почти всю карьеру провел в этой команде, мой кумир детства. Мне нравится, что клуб проявляет интерес ко мне, но я реалист и предпочитаю фокусироваться на том, что происходит сейчас. Я счастлив в "Аяксе", посмотрим, как сложится будущее. Очевидно, у меня итальянская фамилия, есть корни в Дженоа и Калабрии. Я бы хотел однажды поиграть в Серии А", — приводит слова Тальяфико Football Italia.
В текущем сезоне защитник провел 35 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и 3 результативных передачи.
Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего аргентинца в 25 миллионов евро.
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|Лацио
|26
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|Интер Милан
|26
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17