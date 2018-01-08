"Интер" хочет подписать защитника "Милана"

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"Интер" хочет подписать защитника "Милана"

Защитник "Милана" Габриэль Палетта попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Football Italia "нерадзурри" в январе попробует заполучить футболиста, который в свою очередь хочет сменить клуб.

Соглашение Палетты с "Миланом" истекает в июне 2018 года.

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