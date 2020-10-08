"Интер" хочет подписать Жервиньо в январе
Форвард "Пармы" Жервиньо может продолжить карьеру в "Интере", утверждает Calciomercato.
По данным источника, миланский клуб готов арендовать 33-летнего футболиста в январе. "Интер" уже пытался купить игрока этим летом, однако "Парма" не отпустила его в другую команду.
Жервиньо играет в "Парме" с середины 2018 года. В прошлом сезоне он в 32-х матчах забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
Ранее футболист выступал "Лилль", "Арсенал" и "Рому".
А еще: "Парма" подписала бывшего защитника "Зенита" Осорио| http://soccernews.ru
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|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17