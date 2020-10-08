"Интер" хочет подписать Жервиньо в январе

Форвард "Пармы" Жервиньо может продолжить карьеру в "Интере", утверждает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб готов арендовать 33-летнего футболиста в январе. "Интер" уже пытался купить игрока этим летом, однако "Парма" не отпустила его в другую команду.

Жервиньо играет в "Парме" с середины 2018 года. В прошлом сезоне он в 32-х матчах забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

Ранее футболист выступал "Лилль", "Арсенал" и "Рому".

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