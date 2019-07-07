"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"

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"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"

"Интер" хочет продать форварда Мауро Икарди в "Атлетико". Об этом пишет Football Italia.

По данным источника, гендиректор "Интера" Беппе Маротта сказал, что клуб хочет продать футболиста в мадридский клуб, а не в "Наполи" или "Ювентус".  

В прошлом сезоне 26-летнего футболиста лишили капитанской повязки в "Интере". В 37 матчах он забил 17 голов. 

А еще: Гендиректор "Интера" озвучил позицию клуба по будущему Икарди и Наингголана| http://soccernews.ru
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