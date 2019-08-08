"Интер" хочет продать Перишича этим летом

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"Интер" хочет продать Перишича этим летом

"Интер" хочет продать "Роме" форварда Ивана Перишича. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, римский клуб не хочет покупать футболиста, хотя ранее они продали нападающего Стефана Эль-Шаарави в Китай. Сейчас позиция форварда в команде свободна.

Пока неизвестно останется ли футболист в миланском клубе. В минувшем сезоне он в 45 матчах забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "Интером" рассчитан до 2022 года.

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