"Интер" хочет продать Перишича этим летом
"Интер" хочет продать "Роме" форварда Ивана Перишича. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, римский клуб не хочет покупать футболиста, хотя ранее они продали нападающего Стефана Эль-Шаарави в Китай. Сейчас позиция форварда в команде свободна.
Пока неизвестно останется ли футболист в миланском клубе. В минувшем сезоне он в 45 матчах забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "Интером" рассчитан до 2022 года.
А еще: Официально: Лукаку перешел в "Интер" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17