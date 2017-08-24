"Интер" хочет продать Йоветича "Ньюкаслу", но сам игрок желает перейти в "Севилью"

Теги севильяинтер миланстеван йоветичньюкасл юнайтед

"Интер" хочет продать Йоветича "Ньюкаслу", но сам игрок желает перейти в "Севилью"

Нападающий миланского "Интера" Стеван Йоветич является одной из приоритетных трансферных целей "Ньюкасла", который после возвращения в АПЛ потерпел два поражения в двух матчах и не забил ни одного гола. 

"Сороки" дают за форварда больше остальных претендентов на игрока - 17 миллионов евро, информирует Tuttomercato. "Интер" хочет продать черногорца именно им, но сам игрок наотрез отказался переходить в стан команды Рафы Бенитеса.

Йоветич желает присоединиться к "Севилье", в составе которой он успешно выступал на правах аренды в прошлом сезоне - 24 матча, 7 голов и 5 ассистов. Однако клуб из Андалусии пока не может договориться с "Интером" по сумме трансфера. 

Не пропустите горячие фото российской модели, закрутившей роман с Хамесом Родригесом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов