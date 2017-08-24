"Интер" хочет продать Йоветича "Ньюкаслу", но сам игрок желает перейти в "Севилью"

Нападающий миланского "Интера" Стеван Йоветич является одной из приоритетных трансферных целей "Ньюкасла", который после возвращения в АПЛ потерпел два поражения в двух матчах и не забил ни одного гола.

"Сороки" дают за форварда больше остальных претендентов на игрока - 17 миллионов евро, информирует Tuttomercato. "Интер" хочет продать черногорца именно им, но сам игрок наотрез отказался переходить в стан команды Рафы Бенитеса.

Йоветич желает присоединиться к "Севилье", в составе которой он успешно выступал на правах аренды в прошлом сезоне - 24 матча, 7 голов и 5 ассистов. Однако клуб из Андалусии пока не может договориться с "Интером" по сумме трансфера.

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