"Интер" хочет продлить аренду Алексиса Санчеса

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"Интер" хочет продлить аренду Алексиса Санчеса

Миланский "Интер" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды чилийского нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет продлить арендное соглашение до окончания нынешнего сезона. Аренда игрока действует до конца июня, но сезон продлится дольше, так как был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес провел за "Интер" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" нацелился на основного защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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