"Интер" хочет продлить Икарди

Миланский "Интер" обеспокоен интересом европейских топ-клубов к форварду Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

В связи с этим, руководство "нерадзурри" намерено предложить аргентинскому бомбардиру новый контракт, по которому увеличится сумма отступных за него.

Отмечается, что стороны начнут переговоры, когда "Интер" гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Напомним, что в действующем соглашении Икарди прописана клаусула в размере 110 миллионов евро.

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