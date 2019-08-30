"Интер" хочет продлить контракт с Икарди

СМИ узнали новые подробности будущего форварда "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб намерен продлить контракт со скандальным аргентинцем и отправить его в аренду.

Вероятнее всего, 26-летний футболист продолжит карьеру в "Монако", который проявляет к нему наиболее предметный интерес.

Также за ситуацией следят "Наполи" и "Атлетико", а вот "Ювентус", куда хочет перейти сам игрок, пассивен в этом вопросе.

Напомним, что действующее соглашение между "Интером" и Икарди истекает в 2021 году.

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